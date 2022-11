Napoli Udinese 3-2 | show e blackout | alla fine gli azzurri esultano

(Di sabato 12 novembre 2022) Al Maradona, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Maradona,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23.3-2 MOVIOLA PRIMO TEMPO 1? COMINCIA LA SFIDA – E’ ila muovere il primo pallone 4? CONCLUSIONE– Il primo tiro della sfida è degli ospiti, con Beto che calcia ma il pallone finisce centrale e facile per Meret 8? OCCASIONE DEULOFEU – Sul cross basso si avventa l’attaccante di tacco, è bravissimo e reattivo Meret ad andare giù subito e a respingere la conclusione ravvicinata 10? TENTATIVO OSIMHEN – Si fa vedere anche il, con Lozano ...

le pagelle del, le pagelle dell', le pagelle dell'arbitro ., le conclusioni .le pagelle del ...Osimhen in azione contro l'©LaPresseLa prima sfida del sabato, invece, vede scenderà in campo la capolistacontro la temibile. I padroni di casa, guidati egregiamente in ...Il Milan ha messo a segno ben otto rinnovi nel corso del 2022. Ora il club meneghino dovrà convincere altri tre giocatori Redazione Il Milanista Negli ultimi giorni è arrivato il rinnovo del contratto ...Il Napoli vince 3-2 contro l’Udinese e va in fuga in campionato. Gli azzurri volano lanciati dai gol di Osimhen, Zielinski e Elmas. Nel finale due reti dei friulani che accorciano le distanze con ...