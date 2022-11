(Di sabato 12 novembre 2022) Il mani di Danilo resta impunito ma in altre occasioni la decisione degli arbitri è stata differente. In serie A due pesi e due misure. Chi pensava di averle viste tutte, si è dovuto ricredere dopo aver visto all’opera il duo Di Bello – Guida, con due rigori netti negati al Verona.diciche cercano di giustificarne le decisioni.Il giorno prima si parla di rigore netto assegnato all’Inter per il mani di Sosa che è in caduta e a stretto contatto con Dzeko e il giorno dopo si cerca di giustificare la parata di Danilo.Si tratta della stessa dialettica che vuole netto il rigore assegnato da Valeri all’Inter a Firenze e non rigore l’identico fallo fatto sul napoletano Ndombele il giorno dopo ...

napolipiu.com

In fondo il miracolo non è del(appena 3 punti in più) ma degli avversari. Inter e Milan che hanno fattoe le altre così lontane seppur con tali miglioramenti. In questo campionato non ...si può trovare il meglio e ilche c'è al mondo. Possiamo trovare elementi di disumanità, di aggressività, possiamo trovare una grande umanità, una grande storia e cultura". Napoli, peggio di certi arbitraggi ci sono solo cronisti e presunti moviolisti Il mani di Danilo resta impunito ma in altre occasioni la decisione degli arbitri è stata differente. In serie A due pesi e due misure.Il georgiano torna nel 2023: niente cortisone per curare la schiena e i tempi si allungano Li vuole tutti leoni. «Sarà una partita da sbranare», dice Luciano Spalletti. Lui che al massimo è, ed è stat ...