Napoli | Anguissa | 'Mentalità diversa | ora giochiamo come una famiglia Non conta il singolo'

Le parole diprima del calcio d'inizio della partita trae Udinese: "Combattiamo per un unico obiettivo" Il centrocampista delZamboha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro l'Udinese. Di seguito le sue parole. "Penso che sia cambiata la nostra mentalità. Giochiamo come una famiglia, ogni ...LE FORMAZIONI UFFICIALI DI- UDINESENAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera;. Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. All: SpallettiUDINESE (3 - 5 - 2): ...premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live 20' - Nessun problema per Osimhen che dopo l'intervento dello stadff sanitario azzurro riprende la partita. 18' ...Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro l'Udinese. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Giochiamo come una famiglia, tutti ...