Nadal | papà guerriero | ' Ho sconfitto il dolore Sono pronto a lottare coi migliori'

(Di sabato 12 novembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Il Foglio

Tra le foto dei mille trionfi di Rafael, nessuna lo ritrae con il trofeo delle Atp Finals. Il motivo è semplice: non le ha mai vinte, unica perla che manca alla sua formidabile bacheca. Una maledizione che Rafa proverà a sfatare a ...Lo spagnolo si è presentato a Torino da, per la prima volta con figlio al seguito, Rafa junior,... dopo il ritiro di Roger Federer sono rimasti soltanto Djokovic ein rappresentanza del ... In viaggio con papà Nadal verso le Atp Finals di Torino