Nadal | «Il mio segreto? Lavoro | passione e umiltà»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 12 novembre 2022) La Gazzetta dello Sport pubblica online una lunga intervista a Rafache parteciperà all’ATP Finals di Torino, uno dei pochi tornei che il campione di tennis non è mai riuscito a vincere «per fortuna in carriera sono riuscito a vincere tanti altri tornei, per cui non sono affatto preoccupato. Purtroppo è accaduto spesso che arrivassi all’appuntamento non al meglio della forma, credo che oltre alle due finali perse (nel 2010 e nel 2013, ndr) la grande occasione mi sia sfuggita nel 2020, perché mi sentivo in forma. Ma in semifinale Medvedev fu più bravo di me, perciò non coltivo rimpianti» Tra la folla che ha accolto i tennisti in piazza San Carlo a Torino per l’incontro con i media, in molti hanno osannato, chiedendogli di non smettere di giocare «È una bella sensazione, sono molto felice. So che è difficile pensare a un orizzonte così lungo, ...