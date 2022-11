Motovedetta tunisina insegue e sperona un’imbarcazione con a bordo migranti | tre bambini muoiono annegati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 novembre 2022) “Razzisti! Guardate, stanno annegando, hanno fatto annegare i nostri fratelli”. Le urla di un uomo registrate in un video commentano quello che è accaduto il 10 novembre nelle acque al largo di Chebba, citta portuale della Tunisia. Due barche consono state intercettate da due motovedette della Guardia nazionale. La prima imbarcazione è stata bloccata e l’equipaggio è stato fatto salire adell’imbarcazione. La seconda, invece, ha provato a scappare ma è stata raggiunta eta da uno dei mezzi tunisini. Alcunisono caduti in mare: sotto gli occhi di chi era stato già trasbordato e di chi ancora era adel mezzo semiaffondato, trein acqua. Due di loro erano gemelli. Non ...