(Di sabato 12 novembre 2022) A più di un anno e mezzo dall’uccisione die a pochi mesi dall’avvio del processo, ilhaundinazionale per iShabbare Nazia Shaheen. La coppia è ricercata dalla Procura e dai carabinieri di Reggio Emilia con l’accusa di aver partecipato all’omicidio della figlia 18enne che aveva rifiutato un matrimonio combinato. A rivelarlo è stata la direttrice della seconda divisione dell’Interpol, Maria José Falcicchia, nel corso della trasmissione Quarto Grado su Rete4. “Nelle scorse settimane – ha spiegato la dirigente – le autorità delhanno recepito la fondatezza delle attività svolte in Italia dai carabinieri di Reggio Emilia e dall’autorità giudiziaria supportata dai ...

Il Fatto Quotidiano

sarebbe stata condannata adopo essersi rifiutata di sposare un cugino più grande di lei. L'annuncio dell'ordine di cattura è stato fatto da Maria Josè Falcicchia, direttrice della ...'Ci sono tante similitudini con il caso diAbbas', ha detto il legale, 'ma questa volta siamo ... Si è arrivati così alle minacce die alle cause intentate, una di queste, appunto, in sede ... Morte di Saman Abbas, il Pakistan ha emesso un mandato di cattura per i genitori ancora latitanti Saman Abbas: nel caso in cui il padre e la madre della 18enne venissero arrestati potrebbero aprirsi le trattative per l'estradizione.In Azerbaijan occidentale, Kurdistan iraniano e Sistan-Balucistan si contano centinaia di morti. Dispiegato in massa le forze di sicurezza, censura quasi ...