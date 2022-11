Moreno Porcu | chi è il ballerino di Ballando con le Stelle | età | carriera | fidanzata | foto | Instagram | Alex Di Giorgio

(Di sabato 12 novembre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato concon le. Si scende in pista, i concorrenti sono pronti: tra di loro ancheDi, coppia che ha deciso di mettersi in gioco. E di ballare! Leggi anche: Milly Carlucci: chi è, età,, vita privata, chi è l’ex marito, figli,, separazione econ leCosa sappiamo suè uncagliaritano di 34 anni. Nato il 15 novembre del 1988 a Cagliari,è del segno dello scorpione. Di professione, il giovane è al contempo ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...È Giovanna Ralli la “ballerina per una notte” nel nuovo appuntamento con “Ballando con le Stelle”, lo show in prima serata su Rai 1.