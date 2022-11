Monza | i convocati di Palladino per la sfida alla Salernitana

(Di sabato 12 novembre 2022) Raffaeleha comunicato la lista deiper ladelicata deldi domani, in cui ospiterà la. In difesa ancora out Pablo Marì, mentre in attacco torna Dany Mota Carvalho. Di seguito le scelte di. Portieri: Di Gregorio, Cragno, Sorrentino.Difensori: Donati, Marlon, Caldirola, Birindelli, Antov, Carlos Augusto, Carboni, IzzoCentrocampisti: Rovella, Machin, Barberis, Valoti, Ranocchia, Colpani, Pessina, Bondo, Vignato, CiurriaAttaccanti: Gytkjaer, Caprari, Petagna, Mota Carvalho, D’Alessandro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...(27 gol subiti) ma anche un attacco che ha segnato zero gol negli ultimi 180 minuti controe ... I due serbi, entrambiper l'imminente Mondiale, non sono al meglio ma almeno uno dei due ...Commenta per primo Di seguito la lista deidelper la gara contro la Salernitana: Portieri : Di Gregorio, Cragno, Sorrentino. Difensori : Donati, Marlon, Caldirola, Birindelli, Antov, Carlos Augusto, Carboni, Izzo ...Roberto Mancini ct in dell’Italia, ha stilato le convocazioni per la Nazionale. Non sono così importanti come quelle di altre squadre che stanno per affront ...FORMELLO - Lo scarico prima della rifinitura in programma domani mattina. Gruppo diviso in due, anzi, in tre considerando i calciatori alle prese con i problemi fisici. Zaccagni, fermo per ...