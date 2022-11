Monica | trailer e poster del film di Andrea Pallaoro presentato a Venezia 79

(Di sabato 12 novembre 2022)ufficiali deldi, al cinema a dicembre con Arthouse dopo essere stato79 Diffusi ile ilufficiali di, ildiretto da, al cinema dal 1º dicembre con Arthouse – il nuovo progetto editoriale di I Wonder Pictures dedicato al cinema d’autore – dopo essere stato79. Scritto dae Orlando Tirado, nel cast Trace Lysett, Patricia Clarkson, Emily Browning, Joshua Close e Adriana Barraza. La storiatorna a casa per la prima ...

RB Casting

...ce ne renderemo conto immediatamente durante le prime proiezioni in classe " commenta... Ildel film è visibile su Youtube a questo link: https://youtu.be/1rYt0F0wi74Linkdi Andrea Pallaoro -Ufficiale HD Watch this video on YouTube Arriva in sala “Monica”, trailer e poster Arriva nei cinema il 17 novembre distribuito da 01 Distribution il secondo film ispirato all’inafferrabile ladro creato dalle sorelle Giussani ...Disponibili da oggi il trailer e il poster di “Monica”, un film di Andrea Pallaoro, presentato in concorso alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, con Trace Ly ...