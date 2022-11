Mondiali Qatar | la Fifa vieta alla Danimarca le maglie con la scritta “diritti umani per tutti”

(Di sabato 12 novembre 2022) Ladice no. La nazionale di calcio, guidata da commissario tecnico Kasper Hjulmand, non potrà indossaredi allenamento con messaggi di sensibilizzazione durante iin. Sulle divise dei danesi nell’emirato dove, da domenica 20, inizierà la Coppa del Mondo, non potrà comparire laper“. A renderlo noto l’amministratore delegato della Federcalcio danese (DBU), Jakob Jensen, in un’intervista rilasciata giovedìtestata danese DR Sporten: “Abbiamo ricevuto oggi un messaggio d: latta con cui avevamo pensato che i giocatori dovessero allenarsi, con la ...

Sky Tg24

Ultima giornata per i campionati nazionali prima della sosta per idi2022 ; si tratta di 90 minuti carichi di tensione e preoccupazione, perché il minimo problema potrebbe ripercuotersi sulla partecipazione alla rassegna mondiale. Ecco quindi che in ...... scatto in anticipo a gennaio, prezzo fissatoCon il campionato pronto a fermarsi dopo questo weekend, per la lunga pausa per iin, le società scaldano già i motori in vista del ... Mondiali Qatar 2022, chi sarà campione del mondo Le 10 favorite. FOTO L'italiano Joao Pedro è deluso dopo l'uscita dell'Italia dagli spareggi di Coppa del Mondo.Immagine: www.imago-images.de / immagini imagoAnalisiGli ...(ANSA) - ROMA, 12 NOV - L'ex centrocampista della Roma, Jordan Veretout, è tornato nel giro della nazionale francese di Didier Deschamps e compare nella lista per i Mondiali in Qatar.