Mistero sulla ragazza scomparsa nel traghetto Genova-Palermo | proseguono le ricerche

(Di sabato 12 novembre 2022) Sono andate avanti per tutta la notte ledella giovane di 20 anni residente a Codogno (Lodi) che stava tornando dai nonni per trascorrere una vacanza con il fratello di 15 anni e che è sparita...

Le forze di Mosca si sono ritirate a Est,riva sinistra del fiume Dnepr, in un'altra dura ... Ma è ancorasulle modalità di ritiro dell'esercito russo. Si teme che l'esercito si annidi ...Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche della giovane di 20 anni residente a Codogno (Lodi) che stava tornando dai nonni per trascorrere una vacanza con il fratello di 15 anni e che è ...È un mistero la scomparsa di una ragazza di 20 anni che si trovava su un traghetto partito da Genova e diretto a Palermo insieme al fratello minore ...L’annullamento del gol all’Inter e il mancato rigore al Verona: stesso protagonista, super confusione. Ma non doveva togliere le polemiche