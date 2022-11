Miriam Leone | come è cambiata da Miss Italia ad oggi | quel dettaglio non è passato inosservato

Leggi Anche: 'Non sognavo il matrimonio, poi ho conosciuto mio marito Paolo' Leggi Anche Federico Lauri in lacrime per la rottura con la mamma di sua figlia: 'Mi ha lasciato, l'ho ...Ospite a ' Verissimo ' assieme al collega Giacomo Gianniotti , con cui ha girato il film 'Diabolik - Ginko all'attacco', nei cinema da giovedì 17 novembre, Mariamparla del matrimonio con Paolo ...Miriam Leone, attrice ed ex Miss Italia, e Giacomo Gianniotti, conosciuto come il Dottor DeLuca in Grey's Anatomy, sono stati ospiti questo pomeriggio a Verissimo in occasione dell'uscita del film Dia ..." La vita è incredibile. Non sentivo l'esigenza di sposarmi, poi ho incontrato mio marito e ho detto 'con lui sì'". Ospite a " Verissimo" assieme al collega Giacomo Gianniotti, con cui ha girato i ...