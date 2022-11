Miriam Leone a Verissimo svela come ha incontrato suo marito

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 12 novembre 2022)da sempre così riservata e suoPaolo Carullo lo è più di lei, non fa parte del mondo dello spettacolo, ma al’attrice ha parlato del loro amore, cosa rara. Ospiti oggi di Silvia Toffanin l’ex Miss Italiae Giacomo Giannotti, interpreti di Diabolik, che vedremo dal 17 novembre. Entrambi hanno parlato del loro passato, dei sogni realizzati e poi lei ha regalato un po’ delle sue emozioni per il sì detto un anno fa. Da poco laha festeggiato il primo anniversario,e Paolo si sono sposati a settembre dello scorso anno e sono ancora emozionati per quel sì che li unirà per sempre. Lei non sognava il matrimonio, non ci pensava, ma tutto è cambiato quando ha conosciuto l’uomo che è poi diventato suo ...