Ministra Esteri francese | «Meloni? Metodi inaccettabili | l' Italia avrà conseguenze»

(Di sabato 12 novembre 2022) La crisi con l'sui migranti «è una fortissima delusione: Roma non rispetta né il diritto internazionale, né il diritto marittimo», ha detto laCatherine Colonna

Agenzia ANSA

Sabato laper gli Affari europei Laurence Bonne ha invece parlato di un 'rapporto di ... Antonio Tajani sarà il primo ad affrontare la crisi migranti al Consigliodi lunedì a Bruxelles, ...Latedesca ha inoltre confermato che i ministri degliUe discuteranno di nuovo di Iran questo lunedì, a Bruxelles. Nel tweet di mercoledì che ha probabilmente scatenato la reazione ... L'affondo della ministra degli Esteri francese: "Da Meloni metodi inaccettabili' - Mondo Sofia Ventura Fratelli d’Italia non votò la ratifica del Trattato del Quirinale tra Francia e Italia dello scorso anno. Eppure, dall’incontro tra Meloni e Macron a Roma dopo l’insediamento del nuovo e ...Francia ed Italia non depongono le armi nel conflitto sui migranti con la tensione tra Parigi e Roma che non trovano alcun punto d’incontro e ...