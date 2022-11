Milano | tenta rapina in banca e ferisce impiegato | arrestato 49enne

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 novembre 2022), 12 nov. (Adnkronos) - Unè statocon l'accusa di averto una, lo scorso mese di ottobre, alla filiale dellaMonte Paschi di Siena in corso XXII Marzo a. La polizia, coordinata dalla procura di, ha eseguito nei confronti dell'uomo, pregiudicato, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta dei pubblici ministeri del VII dipartimento. All'epoca dei fatti, l'uomo, coperto da una mascherina, è entrato nella filiale e si è avvicinato ad uno sportello chiedendo a unun modulo F24. E non appena l'operatore si è avvicinato alla casse, gli ha puntato un taglierino alla gola, intimandogli di consegnargli il denaro. La vittima hato di spiegare ...