Milan | Pioli conferma Thiaw al centro della difesa | Krunic in vantaggio su De Ketelaere

(Di sabato 12 novembre 2022) Il Napoli prosegue la sua marcia inarrestabile in vetta alla classifica e non lascia tante possibilità alle avversarie se non quella...

... che manca dall'aprile 2018, quando in panchina c'era Stefano. Ecco la lista dei convocati da Vincenzo Italiano per- Fiorentina: Amrabat, Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Cerofolini, ...Reduce dal pareggio contro la Cremonese,ritrova Theo Hernandez e Giroud dopo la squalifica e punta su Krunic al posto dell'infortunato Messias sulla linea dei trequartisti: ancora panchina per De Ketelaere. Italiano orientato a ...Il Milan volerà a Dubai in occasione della lunga sosta dovuta al Mondiale in Qatar: il comunicato del club Il Milan ha comunicato il proprio programma in occasione della sosta dovuta a Qatar 2022. IL ...(ANSA) - MILANO, 12 NOV - "Vincere vorrebbe dire tanto, dimostrare di non rinunciare o di arrendersi ad una classifica che non ci piace. Abbiamo qualità e volontà per dimostrare ...