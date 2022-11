Milan | Messias salta la Fiorentina | ecco l’entità dell’infortunio | PM News

- Fiorentina: Pioli in conferenzaIl tecnico campione d'Italia presenta la partita, valevole per la quindicesima giornata di Serie A, in conferenza stampa. Seguila LIVE con Calciomercato.it:Si ..., tris di rinnovi fondamentali sul piatto: Leao il caso più spinoso Rafael Leao © LaPresseSono ... considerando anche l'opzione esercitata per Mirante e i riscatti di Florenzi e. Ora, si ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Antonio Vitiello, direttore del portale di calcio MilaNews.it. Risultati altalenanti per il Milan "Il 2022 ha re ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...