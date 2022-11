Milan-Fiorentina | rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli VIDEO

(Di sabato 12 novembre 2022) Ilcon ladialla vigilia di, quindicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il tecnico dei rossoneri ha analizzato la sfida contro l’ostica squadra di Italiano, parlando della sosta ma anche dei singoli.si è espresso anche in merito alle critiche degli ultimi giorni. Di seguito ilcon le parole dell’allenatore dei rossoneri. SportFace.

Vietati altri passi falsi. Ilè chiamato a battere lae a rimanere aggrappato al secondo posto dopo la frenata di Cremona. Il tempo dei complimenti è superato da tempo: prima la sconfitta di Torino e poi il pari ..."Abbiamo buoni propositi per la gara con la. Veniamo da una brutta prestazione e vogliamo farne una migliore", queste le prime parole dell'allenatore del, Stefano Pioli, alla vigilia dell'ultima di campionato prima della sosta ...L'allenatore rossonero vuole riscattare la brutta prestazione con la Cremonese, e salutare il 2022 al meglio, ovvero con una vittoria."Ibra in ritiro a Dubai Il programma è che venga con noi, che sia disponibile per la Salernitana dirlo oggi è un po' ...