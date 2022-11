Milan-Fiorentina | Pioli | “Grande rispetto per loro | ma dobbiamo rimanere concentrati su di noi”

Leggi su sportface

(Di sabato 12 novembre 2022) Il tecnico del, Stefano, ha parlato in vista del match di domani tra i rossoneri e la. Ecco le sue parole: “Vincere vorrebbe dire tanto, cioè il non rinunciare o arrendersi a una classifica che in questo momento non ci piace. Il campionato è lungo, ci sono possibilità per rientrare in corsa facendo partite al nostro livello. Ci sono tanti punti a disposizione, siamo solo a novembre. Il 2022 è stato molto positivo per noi, ma non cifermare. Vigilia di sentimenti? Di sentimenti sì: non posso che augurare a Gazidis le migliori cose per la sua vita privata e professionale; ieri ci ha salutato e ci ha fatto molto piacere. Furlani darà continuità al percorso e al progetto del Club. Buoni propositi anche: veniamo da una brutta prestazione e vogliamo farne una migliore. Critiche al mercato dei ...