Milan - Fiorentina | la probabile formazione di Pioli

Due strade per Leao Dopo la partita contro ladi domenica pomeriggio, Rafael Leao ... se dovessero arrivare offerte di questa entità, senza che si sia ancora proceduto al rinnovo, il...Nella gara della 15ª giornata di Serie A, ilriceve laa \''San Siro\''. I viola sono reduci da 5 vittorie consecutive, i rossoneri, ...SECONDO TEMPO Finisce qui il match! Vince il Toro per 2-1. 48' Contropiede granata senza portiere, ma la Fiorentina ferma tutto in fallo laterale. 47' Fiorentina pericolosamente in ...Tre imperdibili episodi narrati da Carlo Pellegatti e dedicati alla leggendaria squadra arrivata sul tetto del mondo griffati Starcasinò ...