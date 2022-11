Migranti | scontro Italia-Francia | interviene Ue | vertice straordinario

(Di sabato 12 novembre 2022) (Adnkronos) - Tensionesuil'Ue. "Non possiamo permettere che due stati membri si scontrino in pubblico e creino un'altra mega crisi sui", ha affermato il vice presidente della Commissione europea Margaritis Schinas a Politco.Eu, spiegando che la commissione Ue chiede la convocazione di undei ministri degli Interni per discutere la crisi e considerare i prossimi passi di un piano d'azione. La riunione straordinaria, da tenersi prima del previsto consiglio degli Interni di dicembre, dovrebbe essere convocata dalla Repubblica Ceca, che detiene la presidenza di turno europea. Ildegli Interni affronterà losui ...

Il vertice straordinario degli Interni affronterà losuifra Roma e Parigi. E in quest'occasione la commissione cercherà di portare avanti "un piano d'azione con iniziative concrete ...- Per la premier Meloni la reazione francese è stata aggressiva e ingiustificata ricordando che in Italia ci sono stati 90mila sbarchi. 'Si è rotta la fiducia' la secca risposta di Parigi. L'Unione ...(Adnkronos) - Tensione Italia-Francia sui migranti, interviene l'Ue. 'Non possiamo permettere che due stati membri si scontrino in pubblico e ...«Aggressiva, incomprensibile, ingiustificata». Giorgia Meloni sceglie con cura le parole. E definisce così la reazione muscolare del governo francese per il caso Ocean ...