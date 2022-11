Migranti | Salvini “La solidarietà europea non sia solo a parole”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 novembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Visto che tutti si riempiono la bocca della parola, vediamo di applicarla”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo, nel corso di un punto stampa al salone di EICMA a Rho Fieramilano, rispondendo alle domande sulle tensioni con la Francia per la gestione dei.“Se nel corso di quest'anno fra le decine di migliaia, ormai siamo quasi a 90mila di immigrati arrivati in Italia, la famosane ha collocato 117, dove sta? – ha puntualizzato– Ormai l'hanno detto anche il Papa e Mattarella, l'Europa batta un colpo. Non può essere tutto sulle spalle di Italia, Spagna, Grecia o di Malta e Cipro. L'Europa è tutta Europa”. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).