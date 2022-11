Migranti | Musumeci | “L’Italia non può essere lasciata sola”

(Di sabato 12 novembre 2022) (Adnkronos) – “Non si può restare insensibili a questo flusso che ha fatto del Mediterraneo un cimitero senza croci”. Lo afferma il ministro del Sud e del Mare Nello. “Non è possibile che gli Stati dell’Ue si girino dall’altra parte e si permettano di accusarediinsensibile. La Francia ha ricollocato poco più di un centinaio dieppure alza la voce., solo in questo anno, ne ha dovuti accogliere novantamila”. “Quello che è accaduto al porto di Catania nei giorni scorsi, dove le forze dell’ordine hanno saputo applicare secondo le linee del governo il criterio della umanità e della fermezza al tempo stesso -aggiungedurante la trasmissione ‘Il Punto’ in onda domani sera sull’emittente televisiva Telecolor- è accaduto in altri porti del ...

... Meloni compatta i suoi: "Far sbarcare inon è stata una scelta del governo" Al ristorante ... protagonista di asprissime polemiche con Nello. Una dinamica che evidentemente il ...... con le navi deie la loro destinazione (verso i Paesi di cui battono bandiera, secondo il ... Sulla stessa linea il ministro per il Sud e il Mare, Nello. Matteo Salvini, che fa visita ...Lo afferma il ministro del Sud e del Mare Nello Musumeci. "Non è possibile che gli Stati dell'Ue si girino dall'altra parte e si permettano di accusare l'Italia di essere insensibile. La Francia ha ...Dall’incontro filtra che il tema migranti è stato sì velocemente toccato ... Un limbo nel quale si inserisce Nello Musumeci, fino a poco tempo fa governatore della Sicilia in cui approdano le Ong: ...