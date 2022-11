Migranti | la crisi tra Francia e Italia irrita Bruxelles | vertice straordinario della Ue

(Di sabato 12 novembre 2022) Un brutto pasticcio ladiplomatica trasuinave Ocean Viking sbarcata a Tolone invece che nel nostro Paese. Impensabile fino a pochi giorni fa, adesso rischia di incrinare definitivamente i rapporti di fiducia tra i paesi fondatori dell’Unione europea e di isolare l’. Per questoconvoca un summit per tentare subito una mediazione trache fermi sul nascere nuove forti tensioni politiche nel continente. “Non possiamo permettere che due Stati membri si scontrino in pubblico e creino un’altra megasui” si arrabbia il vice presidenteCommissione europea, Margaritis Schinas, in una dichiarazione al ...

Macron 'in patria ha subito attacchi per aver accettato di accogliere iapprodati da noi, quindi ha pensato di trasformare un'incomprensione in unacon l'Italia. Mandando 500 gendarmi ......primi interventi messi in campo dall'esecutivo (in particolare su rave party ed emergenza)... con milioni di famiglie e migliaia di imprese ridotte in ginocchio a causa dellaenergetica ...Il leader di Azione critica il governo Meloni sui migranti ma considera la risposta di Macron esagerata e più rivolta a contrastare le critiche dell'estrema destra ...Lo scontro con la Francia per la gestione dei flussi migratori rischia di causare un vero e proprio caso diplomatico, mentre l’obiettivo deve ...