Il governo Meloni agita quell'unico numero, 90.000, perché quella degli arrivi deivia mare è l'unica classifica sui flussi migratori in cui l'italia è decisamente prima: per l'esattezza, alla data dell'11 novembre, 90.297 sbarcati dall'inizio del 2022, a fronte, per ...Sullo sfondo, il caso Humanity 1 , con 35rimasti a bordo in quanto ritenuti "non fragili" ... Quando dicono: 'Non possiamo accoglierli tutti' è una, nessuno dice che bisogna accogliere ... Migranti, la bugia dell'Italia: sono Germania, Francia e Spagna i Paesi che accolgono molto di più Fact-checking sui dati dei flussi migratori. Il nostro Paese primo solo per gli sbarchi ma poi chi riesce scappa al nord. Richieste di asilo, rapporto tra ...“Italia incivile, crudele e ottusa”. Furio Colombo si scaglia contro la gestione del governo Meloni delle navi Ong cariche di ...