Migranti | Italia e tre Paesi del Mediterraneo | Delusi dai ricollocamenti | Francia | Da Meloni metodi inaccettabili

- Malta - Cipro - Grecia: 'Il modus operandi delle navi non in linea con la cornice giuridica internazionale' ''Il 10 giugno scorso - precisano - abbiamo approvato una dichiarazione ...... Azione/Viva cresce all'8,4% e supera la Lega (8,3%) e diventa la quarta forza politica del Paese dietro a Fratelli d'(ancora in crescita al 28,4%) Pd e M5S (stabili rispettivamente al ...Italia, Malta, Cipro e Grecia hanno rilasciato una dichiarazione congiunta chiedendo maggiore solidarietà al resto dell'Unione europea per la gestione dei flussi migratori… Leggi ...L’Italia è decisa ad aumentare la pressione sulle Ong che trasportano i migranti. A rivelare la stretta del governo Meloni è il ...