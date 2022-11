Migranti | il Viminale lavora a un nuovo decreto per sanzioni e sequestro delle navi Ong

ilmessaggero.it

...da parte sua non vuole accettare che l''Italia debba essere l'unico porto di sbarco per i...Una stretta sulle sanzioni alle ong e la confisca delle navi le ipotesi a cui si ragiona al...Ilsta lavorando a una nuova norma che disciplini l'attività delle navi delle ong nelle acque territoriali italiani. Qualcosa di molto simile al primo Decreto sicurezza approvato nel periodo in ... Migranti, Viminale lavora a un nuovo decreto per sanzioni e sequestro delle navi Ong Il Viminale sta lavorando a una nuova norma che disciplini l’attività delle navi delle ong nelle acque territoriali italiani. Qualcosa di molto simile al primo Decreto ...Il Viminale sta lavorando a una nuova norma che disciplini l’attività delle navi delle ong nelle acque territoriali italiani. Qualcosa di molto simile al primo Decreto ...