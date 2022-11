Migranti | il vescovo di Ventimiglia | «La Francia poco umana e poco leale L’Italia va sostenuta»

(Di sabato 12 novembre 2022) «Non improntato all’umanità» e «» rispetto alla solidarietà europea. A definire così l’atteggiamento dellaè ildi, monsignor Antonio Suetta, che dal suo osservatorio nella città di confine valuta ciò che sta succedendo in questi giorni sul tema, sottolineando cheha posto una questione reale e aggiungendo che anche sul tema delle Ong bisogna fare chiarezza, perché «un conto è il soccorso in mare» e «altro conto è anche indirettamente agevolare quelli che sono i traffici di esseri umani». Ildi: «Suidallaatteggiamentoumano e ...

Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Albenga Attualità Albenga ospiterà una giornata dedicata aicolBorghetti Posted on 14 ...... Marcello Turno, docente di Psicogeriatria e Riabilitazione all'Università di Roma Lumsa; Benoni Ambarus,ausiliare di Roma, incaricato per la Pastorale della Carità, deie delle ...Ventimiglia – "La reazione della Francia è stata spropositata anche perché la Francia non ha grandi ragioni da proporre". Il vescovo di Ventimiglia-Sanremo monsignor Antonio Suetta interviene, con una ...Toccava a lei ingranare la retromarcia. Ci sono regole fondamentali della politica diplomatica che un capo di governo non ...