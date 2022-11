Migranti | Calenda | “Reazione Francia inqualificabile”

(Di sabato 12 novembre 2022) (Adnkronos) – ”Io non difendo Meloni, di cui ero e resto un oppositore. Io difendo l’Italia. E non no nessun imbarazzo a dire, peraltro da presidente di un partito che in Europa sta nel gruppo di Macron, che ladel governo francese sulla questione Ocean Viking è oltremisura, fatta per parlare più a Le Pen e Zemmour, ovvero ai loro sovranisti, che a noi”. Lo dice Carlointervistato da ‘Repubblica’, criticando lama nello stesso tempo anche il Viminale: ”Intanto, diciamo che la gestione Piantedosi su sbarchi e ong è il remake di quel che fece Salvini, una sceneggiata sulla pelle dei naufraghi. Inaccettabile”. Macron “in patria ha subito attacchi per aver accettato di accogliere iapprodati da noi, quindi ha pensato di trasformare un’incomprensione in una crisi con l’Italia. Mandando ...

Nella questioneCarlonon difende " Giorgia Meloni , di cui ero e resto un oppositore . Io difendo l'Italia. E non ho nessun imbarazzo a dire, peraltro da presidente di un partito che in Europa sta ......, la reazione della Francia dopo aver aperto il porto a una (su quattro) navi delle Ong è stata bollata come "eccessiva". L'Italia ne ha fatte sbarcare tre, con a bordo circa 800, ...“La questione migranti Questo è un governo che non ha i soldi per risolvere i problemi, quindi si è inventato delle non emergenze“. Così Marco Travaglio nel suo intervento ad ‘Accordi&Disaccordi’, il ...''Io non difendo Meloni, di cui ero e resto un oppositore. Io difendo l'Italia. E non no nessun imbarazzo a dire, peraltro da presidente di un partito che in Europa sta nel gruppo di Macron, che la re ...