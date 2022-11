Migranti | alta tensione tra Francia e Italia Cosa accade tra Macron e Meloni

Leggi su velvetmag

(Di sabato 12 novembre 2022)frasul dossier, dopo che il Governono ha impedito lo sbarco della nave Ocean Viking, che ora è diretta verso le coste francesi. L’esecutivo transalpino in risposta è poi passato al contrattacco in UE. Annunciando prontamente lo stop al trasferimento di 3.500 rifugiati attualmente in, esortando anche gli altri Paesi europei a fare lo stesso. Le parole del Ministro dell’interno francese suonano come un avvertimento per la: “il governono è quello che perde. Ci saranno conseguenze estremamente forti nelle relazioni bilaterali”./ FOTO ANSA/TERESA SUAREZUna posizione figlia del paradosso tutto francese che non disdegna i respingimenti lungo la ...