Midterm Usa 2022 | cosa succede adesso | le conseguenze del voto

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 12 novembre 2022) (Adnkronos) – Non si conoscono ancora i risultati finali delle elezioni didegli Stati Uniti, ma unaè certa: Biden può ritenersi soddisfatto. La tanto declamata onda rossa (dal colore associato al Partito Repubblicano) non è arrivata né alla Camera né al Senato. Probabilmente per sapere chi avrà la maggioranza al Senato bisognerà aspettare il 6 dicembre, quando si terrà il ballottaggio. È tutto in ballo, quindi, per i Democratici. Come spiega Riccardo Alcaro, coordinatore delle ricerche dello IAI, Istituto Affari Internazionali, a Money.it, i temi che hanno mobilitato l’elettorato sono due: aborto e difesa della democrazia. Sicuramente quanto successo in estate, quando il Congresso (che ora è a maggioranza conservatrice) ha ribaltato la sentenza Roe v. Wade lasciando decidere i singoli stati sull’aborto, ha funzionato da «chiamata ...