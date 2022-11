Michelle Obama | che in menopausa ha rinunciato ad avere «i bicipiti muscolosi di Michelle Obama»

Sette del Corriere della Sera

Affrontare il razzismo, le difficoltà nel matrimonio, l'essere genitore e persino la menopausa. A quattro anni dall'uscita del suo primo libro 'Becoming',fa il bis con 'The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times', in libreria dal 15 novembre, e questa volta si mette a nudo. Intervistata dal settimanale People, l'ex First Lady, 58 ...sulla menopausa: "La cosa più importante è restare attive (senza punirsi)" La ex First Lady d'America si unisce al coro delle star che promuovono una nuova consapevolezza della vita in ... Michelle Obama: «Riesco ancora a volare alto (ma è sempre più difficile)» Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...