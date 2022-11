Meteo | le previsioni di domenica 13 novembre | in arrivo pioggia e freddo

Queste lecontenute nel bollettino di Arpa Lombardia. Per lunedì è atteso l'esaurimento delle precipitazioni in mattinata e un temporaneo ritorno a condizioni più stabili, ma tra ...MilanoMilano, la situazione Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia. Campo barico alto e livellato attorno ai 1033 hPa, determina un ...Situazione in tempo reale: La rilevazione radar più vicina delle ore 14:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno ...Previsioni meteo Caserta, sabato, 12 novembre: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura m ...