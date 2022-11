Meteo | in Lombardia peggioramento dalla serata di domani e calo temperature

(Di sabato 12 novembre 2022) Milano, 12 nov. (Adnkronos) - Giornata con tempo stabile, quella di oggi in, per la presenza di un'area altopressoria sull'Europa centrale, che interessa anche il nord Italia. Daè attesa una progressiva instabilizzazione delle condizioni per la risalita di latitudine lungo la dorsale appenninica di un nucleo di aria più fresca ed umida di provenienza balcanica: sulla regione determinerà un rinforzo a tratti della ventilazione, deboli precipitazionie marcatotermico in quota. Queste le previsionicontenute nel bollettino di Arpa. Per lunedì è atteso l'esaurimento delle precipitazioni in mattinata e un temporaneo ritorno a condizioni più stabili, ma tra martedì e mercoledì è probabile un nuovo passaggio perturbato di ...

