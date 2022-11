Marco Bellavia e Pamela Prati fuga romantica dopo il GF VIP ? Lei preferisce gli amici

(Di sabato 12 novembre 2022) Nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda giovedì sera, prima ancora di conoscere l’esito del televoto,era entrato nella casa e aveva strappato una promessa a. Le aveva detto che se fosse rimasta in gioco, lui fuori l’avrebbe aspettata. E poi le aveva chiesto invece, qualora fosse uscita, se avrebbe voluto passare un fine settimana insieme. Laera sembrata molto entusiasta della proposta di, pronta a questad’amore. E infatti quando è entrata nello studio del Grande Fratello VIP, senza nessuna esitazione, davanti a centinaia di persone e a 2 milioni di spettatori, ha baciato, il suo, quello che esiste davvero. Ci saremmo aspettati quindi di vedere ...

Cristina Quaranta e lo sfogo sull'ex gieffino Marco Bellavia che nel corso dell'ultima puntata del Gf vip è apparso in splendida forma. Nella serata di giovedì è andata in onda l'ennesima puntata del Grande fratello vip