Manchester United | Rooney su Ronaldo | “Comportamenti inaccettabili | Ten Hag l’uomo giusto per ricostruire”

(Di sabato 12 novembre 2022) Cristianonon ha vissuto tre mesi semplici a, dove fatica a trovare spazio nel nuovodi Ten Hag. Il campione portoghese in alcune circostanze si è reso anche protagonista di qualche atteggiamento sopra le righe. Ora arrivano le critiche di una bandiera dei Red Devils, ed ex compagno di squadra, vale a dire Wayne. In un’intervista a talkSPORT,dice: “Sia chiaro, Cristianoè uno dei calciatori più forti di tutti i tempi ed insieme a Leo Messi il migliore della sua generazione. Non credo però che con lui in campo losia più forte. E il comportamento di cui si è reso protagonista dall’inizio della stagione non è accettabile. Rischia di diventare una distrazione di cui il...

Corriere dello Sport

Del panorama europeo: non è un caso che sia già venuto fuori l'interesse del, spesso presente al Maradona con un osservatore . Il pericolo esiste ed è concreto, inutile girarci ...... che in un passato più o meno recente hanno mancato un obiettivo di tale portata (Milan e Inter per restare nei nostri confini, Arsenal eper guardare un po' più in là), non è un'... "Manchester United, non solo Vlahovic: nel mirino anche Osimhen" L'ex campione italiano ed europeo ha annunciato l'addio al ciclismo. "In Italia non si può fare sport con un defibrillatore incorporato, all’estero sì. Ci sono ancora giorni in cui non mi do pace, ce ...Le probabili formazioni di Manchester City – Brentford Probabile formazione Manchester City (4-3-3): Ederson, Lewis, Dias, Laporte, Cancelo, Palmer, Gündogan, Foden, Mahrez, Alvarez, Grealish. Allenat ...