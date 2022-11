Manchester City | Guardiola | “Rinnovo a tempo debito Difficile trovare altrove quello che ho qui”

(Di sabato 12 novembre 2022) Ilè stato sorpreso in casa dal Brentford, e rischia di vedere nuovamente l’Arsenal allungare, nel caso in cui i Gunners vincessero stasera contro il Wolverhampton. Una sconfitta che arriva nell’ultima partita prima della pausa per i Mondiali, e che non preoccupa Pep, il quale dovrà affrontare anche il discorso, visto che a giugno 2023 scadrà il suo contratto. “Non mi piace parlarne, ma è tutto sotto controllo”, ha spiegato in conferenza sull’argomento. “La decisione verrà presa insieme alla società quando entrambe le parti se la sentiranno. Dopo sette anni non si tratta di vedere i risultati raggiunti, ma di quanto ti senti a tuo agio. E mi riescepensare diche ho qui come ...

Gli highlights della vittoria per 2 - 1 del Brentford sul campo del: doppietta di Toney (secondo gol al 98') e in mezzo la rete di ...(Inghilterra) - Fallisce il salto in vetta ilche nel 16° turno di Premier League cade con un clamoroso 2 - 1 allo scadere nello scontro casalingo contro il Brentford. Stecca l'ultimo match prima della sosta per i Mondiali, ...