Manchester City | Guardiola dopo la sconfitta con il Brentford | «La squadra migliore ha vinto»

(Di sabato 12 novembre 2022) Pep, allenatore del, ha parlatolacontro ilin Premier League Pep, allenatore del, ha parlato ai microfoni di BT Sport al termine del match contro il. PAROLE – «Laha, abbiamo sbagliato dall’inizio non trovando contro misure ai loro palloni alti. Solitamente pressi per andare a vincere ma qui è stato differente, hanno difeso molto bene. Non siamo stati dinamici, perché eravamo focalizzati sui loro palloni lunghi che puntualmente perdevamo. La partita è stata molto difficile, molto dura». L'articolo proviene da Calcio News 24.

