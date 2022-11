Magnussen e la Haas coronano un sogno | pole in Brasile Il primo nemico di Leclerc è la stessa Ferrari

Leggi su sportface

(Di sabato 12 novembre 2022) Dici, pensi a colpi di scena epici. Quest’anno non possono di certo valere il Mondiale, perché Verstappen ha chiuso la pratica con ampio anticipo, e così non resta che aggrapparsi a tutto, persino alle qualifiche spostate al venerdì per l’inserimento della terza e ultima sprint race stagionale. Che vedrà partire inKevinsu, e non è uno scherzo. Al limite è un, ma raggiunto e trasformato in solida realtà: il danese scrive una pagina di storia e domani partirà davanti a tutti, condividendo la prima fila col campione del mondo in carica, ma col musetto davanti. A Interlagos la pioggia spariglia le carte e una serie di concatenati eventi fanno sì che il team statunitense possa ritrovarsi in un colpo solo con un pilota in ultima posizione, quel Mick Schumacher che, anche ...