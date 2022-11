Lucca | morta dopo esplosione in casa | il messaggio del marito | Non ci meritavamo questo | ti amerò per sempre

Inizia così un post su Facebook che Davide Giracello ha dedicato a sua moglie Debora Pierini , la 26enne coinvolta nell' esplosione della casa a Torre () , il 27 ottobre, evenerdì. La ...... il bimbo era nato con cesareo d'urgenza E'la donna rimasta gravemente ustionata il 27 ottobre scorso nel crollo di una palazzina per una fuga di gas a. La donna era incinta di 8 mesi al ...(Adnkronos) - E' morta la donna rimasta gravemente ustionata il 27 ottobre scorso nel crollo di una palazzina per una fuga di gas a Lucca. La donna era incinta di 8 mesi al momento del crollo: il bimb ...Non ce l'ha fatta Debora Pierini, 26 anni, rimasta gravemente ferita nell'esplosione che il 27 ottobre scorso aveva distrutto la casa bifamiliare dove viveva lungo la via Camaiore a Torre, nel comune ...