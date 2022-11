LOL 3 | chi ride è fuori | Amazon presenta la nuova stagione

Leggi su tuttotek

(Di sabato 12 novembre 2022) Dopo l’inaspettato successo della prima, e il grandissimo riscontro della seconda, ecco chePrime annuncia il ritorno di uno dei programmi più divertenti degli ultimi tempi. È stata comunicata infatti l’uscita di “LOL 3: chi“ Cambiano i protagonisti ma non le regole, invariati anche i conduttori che, in qualità di giudici, assisteranno alla sfida. Fedez da un lato, Frank Matano dall’altro. Ben dieci concorrenti all’interno di un teatro per sei ore (più eventuale extra in caso ci fosse bisogno), con l’obiettivo di scaturire la risata senza cadere in tentazione. Aspettando LOL 3: come sono andate le prime due Nel periodo più difficile degli ultimi anni, tra Covid-19 e quarantena,Prime Video ha mandato in onda un inaspettato programma, dal nome “LOL: chi ...