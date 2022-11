LIVE Superbike | GP Indonesia 2022 in DIRETTA | Razgatl?o?lu tenta l’allungo su Rea e Bautista

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-16 Prosegue la tendenza positiva per Toprak. Rea precede sempreche fa più fatica del previsto a superare il britannico. Locatelli e Bassani inseguono nell’ordine. -17 Giro veloce per Razgatl?o?lu! Attenzione al campione del mondo in carica che si porta a 7 decimi da Rea. Leggermente più staccatochedi avvicinarsi al #65 di Kawasaki. -18passa Locatelli, lo spagnolo agguanta il podio e si mette a caccia di Rea. Razgatl?o?lu non molla il comando. -19 Situazione stabile con Razgatl?o?lu sempre in vetta su Rea, Locatelli e. I quattro protagonisti hanno un passo simile, sembra scongiurata l’ipotesi di un allungo deciso da parte del campione del mondo in carica. -20 Rea passa secondo, ...