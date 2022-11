LIVE Superbike | GP Indonesia 2022 in DIRETTA | Razgatl?o?lu allunga | Bautista inseguono davanti a Rea

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-10 Attenzione ache tenta di rimontare su Razgatl?o?lu. Lo spagnolo guadagna qualche decimo al rivale, 2 secondi e 7 decimi è il margine del turco. -10 Caduta per Oettl, non ci sono altre informazioni sulle condizioni del centauro di Ducati. Il tedesco è stato prontamente soccorso dai commissari di percorso. -11 Bellissimo sorpasso da parte diai danni di Rea che non ha avuto modo di reagire al leader del Mondiale. Si conclude, nel frattempo, un nuovo passaggio sul traguardo con Razgatl?o?lu che resta l’uomo più veloce in pista. -12 Passa, secondo posto per l’iberico che in ogni caso non riuscirebbe a chiudere i giochi per il titolo del mondo vista la leadership di ‘Toprak’. Yamaha continua a dettare legge con tre secondi di ...