LIVE – Piacenza-Perugia 1-2 21-25 | 22-25 | 25-22 | 14-18 | Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 12 novembre 2022) Latestualedi Gas Sales Bluenergy-Sir Safety Susa, partita valevole per la settima giornata della regular season didimaschile. Anticipo di lusso tra due formazioni che dovranno fare i conti con la fatica dopo il turno infrasettimanale in Europa (in Champions League,in Cev Cup). I biancorossi di Lorenzo Bernardi, quarti in classifica, proveranno a sfruttare il campo di casa per fermare la corsa dei Block Devils. Gli uomini di Andrea Anastasi infatti comandano la classifica a punteggio pieno e vanno a caccia della settima vittoria stagionale per confermarsi nettamente in vetta. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? ...