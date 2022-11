LIVE – Milano-Vallefoglia | A1 Femminile 2022 2023 volley in DIRETTA

(Di sabato 12 novembre 2022) Latestualedi Vero-Megabox Ondulati del Savio, partita valevole per la sesta giornata della regular season di Serie A1di. Le ragazze di Marco Gaspari, terze in classifica ma con una partita in meno rispetto a Conegliano e Novara, vanno a caccia della sesta vittoria in altrettante partite. Orro e compagne però non devono sottovalutare le marchigiane di Andrea Mafrici, seste in classifica con tre vittorie e due sconfitte, che proveranno a strappare punti importanti. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 12 novembre all’Arena di Monza. Sportface.it vi terrà compagnia con una...

All Music Italia

... si giocherà sabato 12 novembre alle ore 21.00 all'Allianz Cloud di. Sarà possibile seguire ... Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW VIDEO: IL SORTEGGIO - DINNER SHOWSU ...Lo scorso settembre dopo il concerto all'Ippodromo San Siro di, unica data italiana del tour ... Il concerto milanese è stata anche l'occasione per un'emozionante interpretazionedi Bigger ... Il suo primo album, “Disordine”, Nessuno lo lancia in streaming ma lo presente live in piazza del Duomo a Milano il 12 novembre Saranno otto gli appuntamenti di ELECTROCLASSIC FESTIVAL e vedranno come protagonisti musicisti e ricercatori del suono inteso come fonte di benessere e consapevolezza di sé ...Il grande tennis sempre protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Mentre a Milano e su Sky i riflettori sono accesi sulle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, Torino si appresta ad ospitare la 53^ed ...