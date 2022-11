LIVE Argentina-Italia 4-1 | Mondiali hockey pista 2022 in DIRETTA | i sudamericani calano il poker | azzurri eliminati

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SPAGNA DIFEMMINILE DALLE 17.00 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO! Rimanete collegati con noi per non rimanere aggiornati su tutti gli eventi di questo weekend, come sempre ricchissimo di gare. BUONANOTTE! 3:47 L’adesso affronterà la Francia nella finalina per il terzo posto. L’incontro è pianificato per domenica 13 novembre. 3:41 Un match di fatto deciso tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo. Gli avversari hanno intavolato una partita molto fisica, trovando un’arrembante e aggressiva. L’uno-due di Romero, prima con una bordata da lontano e poi su penalty, ha spento gli entusiasmi dei nostri ragazzi. Ihanno ...