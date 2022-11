LIVE Argentina-Italia 2-0 | Mondiali hockey pista 2022 in DIRETTA | comincia il secondo tempo

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SPAGNA DIFEMMINILE DALLE 17.00 INIZIA IL, GLI AZZURRI A CACCIA DELL’ENNESIMA RIMONTA. FORZA! 3:01 Le squadre stanno rientrando in campo. Tra pochi istanti partirà il. 2:59 Per buona parte della prima frazione i sudamericani hanno attaccato con pazienza, allentando e velocizzando il ritmo difendendosi con le buone e con le cattive. I nostri ragazzi devono trovare il colpo di genio per far saltare il banco. 2:58 Non sarà facile rimontare con questa atmosfera. ma gli azzurri già contro la Francia e l’Angola hanno dimostrato di avere il carattere giusto per mettere in difficoltà gli ...