LIVE Argentina-Italia 0-0 | Mondiali hockey pista 2022 in DIRETTA | serio infortunio per Pascual

(Di sabato 12 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SPAGNA DIFEMMINILE DALLE 17.00 9:20 Fallo, ora time out per gli azzurri 9:31 GNATAAAAAAAA si fa trovare ancora pronto! Ritmi forsennati e partita iper fisica. Agonismo alle stelle 9:57 Prima Malagoli, poi Ambrosio!arrembate! 10:46 Avecedo non è un portiere è superman! Doppio parata su due bolidi azzurri a distanza ravvicinata. Anche lui è costretto a fermarsi un attimo 11:50 Fallo! Match molto fisico, le due squadre non se le mandano a dire 11:53 VERONA A BOTTA SICURA! Avecedo ancora protagonista! Che partita per ora per i due portieri 12:29 Parte di match molto confuso, partita scossa dall’episodio ...