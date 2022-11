L’ex-ag Belotti | ‘Lo stavo portando al Milan | mi tradii senza motivo Non è un leader | siamo in causa per 5 milioni’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 12 novembre 2022) 2022-11-12 11:50:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Sergio Lancini, ex-agente dell’attaccante della Roma, Andrea, ha concesso una dura intervista a Tuttosport in cui evidenzia come si sia rotto irreversibilmente il rapporto con la punta ex-Torino al punto da portarlo in tribunale. EX AGENTE – “Giocava ancora nelle giovanili dell’AlbinoLeffe e mi accorsi di lui come un attaccante di prospettiva e con grandi margini di miglioramento, per questo lo sostenni anche se in un primo momento il club bergamasco non sembrava intenzionato a puntarci”. IL MANCATO ADDIO AL TORINO – “Al Torino furono subito due anni straordinari, in grande crescendo, che attirarono le attenzioni di grandissimi club come Atletico Madrid, Chelsea e, che alla fine della stagione 2016-2017, quando Andrea aveva realizzato 26 reti, fecero importanti avances. Perché ...